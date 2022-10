Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Sulgen, Lkr. Rottweil) Radschrauben am Vorderrad eines Autos gelöst - Polizei bittet um Hinweise

Schramberg-Sulgen, Lkr. Rottweil (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochvormittag an einem im Fliederweg in Sulgen abgestellten Mercedes von einem Unbekannten alle fünf Radschrauben des rechten Vorderrades gelöst worden. Der Mercedes parkte im genannten Zeitraum in einer frei zugänglichen Grundstückszufahrt im Fliederweg. Nun ermittelt die Polizei Schramberg (07422 2701-0) wegen des Tatbestandes des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen den noch unbekannten Täter und bittet um sachdienliche Hinweise.

