Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Von Sonne geblendet - Unfall verursacht (12.04.2022)

Bräunlingen-Waldhausen (ots)

Aufgrund tiefstehender Sonne ist es am Dienstagmorgen zu einem Unfall auf der Ringstraße gekommen. Gegen 7 Uhr fuhr ein 24 Jahre junger Mann mit einem Ford Transit auf der Ringstraße in Richtung Hofweg. Nach einer Kurve blendete die noch tiefstehende Sonne den 24-Jährigen derart, dass er kurzzeitig nichts mehr sah und gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Citroen fuhr. Der junge Mann blieb glücklicherweise unverletzt. Der stark beschädigte Citroen war nicht mehr fahrbereit. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

