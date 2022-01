Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen

Kreis Tuttlingen) Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall (27.01.2022)

Aldingen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am frühen Donnerstagmorgen gegen 0.30 Uhr auf der Bundesstraße 14 einen Unfall verursacht. Ein 63-jähriger Seat Leon Fahrer fuhr von Rottweil kommend in Richtung Aldingen. Im Bereich einer Baustelle auf Höhe einer Einmündung nach Frittingen kam der Mann nach links von der Straße ab. Er prallte gegen eine beleuchtete Baustellenbake und schleuderte sie auf die Fahrbahn. Zwei nachfolgende Autofahrer konnten dem plötzlichen Hindernis nicht mehr ausweichen und überfuhren die Bake, wobei die Unterboden der Autos Beschädigungen davontrugen. Beim Unfallverursacher stellte die Polizei deutlichen Alkoholeinfluss fest, was ein Alkoholtest mit über 1,5 Promille unterstrich. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein behielt die Polizei ein. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Den nicht mehr fahrbereiten Seat musste ein Abschleppdienst abtransportieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell