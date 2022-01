Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mönchweiler, Schwarzwald-Baar-Kreis) Auf glatter Straße zu schnell unterwegs - Unfall fordert Totalschaden an einem Skoda (12.01.2022)

Mönchweiler, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend ist ein 34-Jähriger mit einem Skoda zu schnell auf der zu dieser Zeit winterglatten Straße "Am Fohrenwald" unterwegs gewesen, dabei von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 34-Jährige fuhr kurz nach 20 Uhr im Bereich einer Rechtskurve der Straße "Am Fohrenwald", als der Wagen auf der winterglatten Straße infolge einer nicht an die Straßenverhältnisse angepassten Geschwindigkeit ins Schleudern geriet, von der Straße abkam und schließlich gegen einen Baum prallte. Glücklicherweise blieb der Autofahrer unverletzt. An dem schon älteren Skoda entstand bei dem Unfall wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

