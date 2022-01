Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen, Lkrs. SBK)Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen (02.01.2022)

Villingen (ots)

Am Sonntag, 02.01.2022, um 02.00 Uhr, nahm ein Anwohner der Scheffelstraße in Villingen zwei laute Knallgeräusche auf der Straße wahr. Als er nach der Ursache schaute, sah er zwei männliche Personen in Richtung Goethestraße davonlaufen. Bei der Überprüfung der Örtlichkeit wurde festgestellt, dass an mindestens 4 Pkw die Außenspiegel abgeschlagen worden waren. Die Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos. Zu diesen liegt lediglich eine vage Beschreibung vor, sie waren dunkel bekleidet und trugen Kapuzenjacken. Geschädigte Fahrzeugbesitzer, sowie Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Villingen unter Tel. 07721 601-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell