Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen - Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht an einem geparkten Fahrzeug - Zeugenaufruf (01.01.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Das Polizeirevier Villingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Mittwoch oder Donnerstag ereignete. Ein in der Warenburgstraße geparkter silberner Hyundai wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug am hinteren linken Fahrzeugeck beschädigt. Der Unfallschaden wird auf ca. 1400.- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Villingen unter 07721/601-0 erbeten.

