POL-KN: (Fluorn-Winzeln, Lkrs. RW) Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

Fluorn-Winzeln (ots)

Ein Autofahrer ist in der Nacht zum Donnerstag in der Rottweiler Straße ohne Führerschein am Steuer eines Audi erwischt worden. Bei der Kontrolle gab der 25-Jährige aus dem Kreis Calw an, seinen Führerschein vor Monaten beim Umzug verloren zu haben. Wie es sich wenig später herausstellte, war dies aber lediglich eine Schutzbehauptung. Tatsächlich war dem Mann vor einigen Monaten wegen einer Alkoholfahrt die Fahrerlaubnis entzogen worden. Er musste sein Auto stehen lassen. Seine Fahrt in den Schwarzwald-Baar-Kreis setzte er in einem Taxi fort. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und prüft nun, ob der Fahrer in letzter Zeit bereits mehrfach mit dem Auto ohne Führerschein unterwegs war.

