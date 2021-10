Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Defekte Gastherme führt zu Rettungseinsatz

Schramberg (ots)

Eine defekte Gastherme in einem Badezimmer hat am Dienstagmorgen einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf dem Sulgen gefordert. Auch ein Schornsteinfeger musste zur Inaugenscheinnahme des Heizgeräts angefordert werden. Kurz vor 10 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein erhöhter Gasanteil in der Raumluft bei einem Rettungseinsatz in der Bergstraße gemeldet. Rettungssanitäter waren dort in einem Wohnhaus im Einsatz, weil ein Mann in einem Badezimmer plötzlich bewusstlos geworden war. Nach dem Alarm verließen die Helfer sofort das Wohnhaus und die verständigte Feuerwehr stellte unverzüglich die Gasversorgung für das Gebäude ab. Sie bargen im Anschluss den 65-Jährigen, der zwischenzeitlich wieder zu Bewusstsein gekommen war mit schweren Vergiftungserscheinungen. Mit einem Rettungshubschrauber kam der Verletzte in eine Klinik. Wie Polizei und der Schornsteinfeger bei der Ermittlung der Ursache für das Unglück feststellten, war trotz regelmäßiger Wartung ein Defekt an der über 30 Jahren alten Gastherme aufgetreten. Hierdurch strömten sowohl Verbrennungsgase als auch Versorgungsgas in das Badezimmer. Die Heiztherme wurde außer Betrieb gesetzt und der Hausbesitzer informiert.

