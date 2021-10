Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) Bagger auf Baustelle beschädigt

Zimmern ob Rottweil (ots)

Ein Bagger auf einer Baustelle in der Anwohnerstraße "Flozbrunnen" ist von Dienstag auf Mittwoch von einem Unbekannten beschädigt worden. Die Baufirma hatte am Mittwochmorgen bei Arbeitsbeginn frühmorgens eine eingeschlagene Scheibe am Führerhaus und einen kaputten Spiegel festgestellt und den Vorfall der Polizei gemeldet. Den Schaden an dem Bagger beziffert das Unternehmen auf mindestens 500 Euro. Die Polizei Rottweil ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, sich unter Telefon 0741 4770 zu melden.

