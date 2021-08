Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Hydraulikleitung geplatzt - Öl läuft auf Straße (31.08.2021)

Tuttlingen (ots)

Die Rettungsleistelle der Feuerwehr teilte der Polizei mit, dass es am Dienstagmorgen, gegen 10.30 Uhr, in der Stockacher Straße zu einem Austritt von Hydrauliköl gekommen ist. Beim Abladen von Autos platzte eine Hydraulikleitung an einem Autotransporter. Dadurch gelangten mehrere Liter Hydrauliköl auf die Straße und in die Kanalisation. Die Freiwillige Feuerwehr Tuttlingen streute die Gefahrenstelle weiträumig ab und verständigte die Betreiber der Kläranlage. Der Laster war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

