Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Männer schnappen sich Rucksack

Konstanz (ots)

Zwei Männer haben am Dienstag kurz vor Mitternacht in der Jahnstraße einen jungen Mann heftig gestoßen, so dass er hinfiel und ihm dann den Rucksack entrissen. Danach machten sie sich in entgegengesetzter Richtung auf und davon. Die Tat ging so schnell, dass das Opfer völlig überrascht war. Eine Beschreibung der Männer liegt der Polizei derzeit nicht vor. Im Rucksack befanden sich persönliche Gegenstände, darunter auch ein Personalausweis und ein kleiner Bargeldbetrag. Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei unter Telefon 07531 9950 entgegen.

