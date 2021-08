Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Hohentwiel, Lkrs. Konstanz) Unbekannte schlagen Cabrio-Insasse - Polizei sucht Zeugen (10.08.2021)

Singen (ots)

In der Worblinger Straße haben am Dienstagabend unbekannte Passanten einen Autoinsassen attackiert. Danach sind sie geflüchtet. Die Hintergründe des Angriffs sind noch völlig unklar. Der Vorfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr. Der 31-Jährige saß auf der Rückbank eines BMW-Cabrios und wartete auf seine Begleiter. Eine Gruppe von fünf Männern trat von hinten an das Cabrio heran und einzelne aus der Gruppe schlugen unvermittelt auf den Wartenden ein. Hierbei erlitt das Opfer leichte Verletzungen im Mundinneren sowie an den Armen und im Brustbereich. Die fünf Männer mit dunklem Haar und schwarzem Bärten flüchteten danach zu Fuß über den Friedrich-Ebert-Platz. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet. Einer der Männer hatte einen korpulenten Körperbau und trug ein schwarzes T-Shirt mit weißer Aufschrift. Die Polizei, die nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, bittet unter Telefon 07731 888-0 um weitere Hinweise.

