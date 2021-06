Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Kreis Tuttlingen) Beim Ausweichen gegen Leitplanke geprallt

Polizei sucht Zeugen (31.05.2021)

Trossingen (ots)

Zu einem Ausweichmanöver gezwungen hat ein unbekannter Autofahrer einen 20-jährigen Fiat Punto Fahrer am Montag gegen 21 Uhr auf der Kreisstraße 5910 bei Schura. Der junge Mann fuhr vom Kreisverkehr K 5910 / Landesstraße 432 in Richtung Ziegelhof, als ihm in einer Linkskurve ein unbekanntes Auto auf seiner Fahrspur entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Fiat-Fahrer nach rechts aus und prallte gegen die Leitplanke, wobei an seinem Auto Sachschaden in Höhe von rund 3.000 entstand. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Personen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, dies beim Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424 9318-0, zu melden.

