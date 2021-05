Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Landkreis Tuttlingen) Auto unzulässig umgebaut (05.05.2021)

Spaichingen (ots)

Mit einem technisch nicht einwandfreien Auto ist ein BMW-Fahrer am Mittwoch gegen 17.30 Uhr auf der Hauptstraße in eine Polizeikontrolle geraten. Ein 42-Jähriger hatte an seinem Auto sowohl nichtzugelassene Räder montiert als auch unzulässige Rücklichter angebracht. Der Mann muss sein Auto jetzt wieder in einen verkehrssicheren Zustand versetzen lassen und obendrein mit einem Strafzettel rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell