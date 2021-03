Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Dettingen) Hund vergiftet (09.03.2021)

Konstanz-Dettingen (ots)

Die Polizei mahnt derzeit Hundebesitzer zur Vorsicht und bittet um Zeugenhinweise. Am Dienstag hat ein Hund während eines Spaziergangs mit der Besitzerin im nördlichen Bereich von Dettingen mehrfach etwas aufgenommen und vermutlich etwas Giftiges gefressen. Um welche Art von Köder es sich gehandelt hat, konnte der behandelnde Tierarzt nicht sagen, er bestätigte allerdings, dass der Hund vergiftet worden ist. Der Hund wird derzeit noch in einer Klinik behandelt. Sachdienliche Hinweise werden an den Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533 97150, erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell