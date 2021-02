Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lauterbach, Landkreis Rottweil) Gegen Granitsäule beim Rathaus gefahren und anschließend geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise (16.02.2021)

Lauterbach, Landkreis Rottweil (ots)

Am Dienstag, im Zeitraum zwischen 04 Uhr und 10 Uhr, ist ein Unbekannter kurz vor der Einmündung der Albert-Gold-Straße auf die Schramberger Straße gegen eine Granitsäule gefahren, welche gegenüber dem Rathaus angebracht ist. Ohne sich weiter um den Schaden an der Säule in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher einfach weiter. Die Polizei Schramberg (07422 2701-0) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise zum Verursacher.

