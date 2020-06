Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200622.2 Burg: Unfallbeteiligte gesucht!

Burg (ots)

Nachdem es am vergangenen Freitag in Burg zu einem Verkehrsunfall durch das unachtsame Öffnen einer Fahrzeugtür gekommen ist, sucht die Polizei nun nach der Frau, die für das Unglück verantwortlich war.

Der Anzeigende befuhr gegen 09.00 Uhr die Buchholzer Straße in Richtung Am Markt. In Höhe Am Markt 3 öffnete die Insassin eines geparkten Wagens plötzlich ihre Fahrertür, so dass der Geschädigte diese im Vorbeifahren mit seinem Golf touchierte. Nach einem kurzen Gespräch vor Ort entfernten sich beide Parteien. Der VW-Fahrer stellte erst im Nachhinein Schäden in Höhe von etwa 1.500 Euro an seinem PKW fest und meldete den Vorfall bei der Polizei. Die Ermittler suchen nun nach der Unfallverursacherin, die etwa 50 Jahre alt gewesen sein soll und vermutlich braun-graue Haare besaß. Ihr Auto war grau.

Wer Hinweise auf die Frau geben kann, sollte sich mit der Polizei in Burg unter der Telefonnummer 04825 / 7799880 in Verbindung setzen. Dies gilt natürlich insbesondere für die Gesuchte selbst.

Merle Neufeld

