Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, B 14) In Gegenverkehr geschleudert (12.01.2021)

Rottweil (ots)

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 21-jähriger Renault-Fahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 13.15 Uhr auf der B 14 ereignet hat. Der Mann war von der Anschlussstelle Rottweil auf der B 14 in Richtung Rottweil unterwegs, als er auf der schneebedeckten Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn in tieferen Schnee abkam, übersteuerte und schleudernd gegen einen entgegenkommenden Sattelzug prallte. Hierbei verletzte sich der 21-Jährige leicht. Er begab sich nach der Unfallaufnahme selbständig zum Arzt. Der Renault, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von rund 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell