POL-KN: (Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis) Illegale Müllablagerung -Zeugen gesucht-

Bad Dürrheim, Hochemmingen (ots)

Am gestrigen Sonntag ist es auf dem Verbindungsweg Hochemmingen in Richtung Hirschhalde zu einer illegalen Ablage von Müll gekommen. In diesem Bereich konnte die Polizei bei einer Überprüfung ca. 30 Säcke mit Bauschutt vorfinden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen.

Personen, die Angaben zum beschriebenen Sachverhalt machen können, werden gebeten sich an das Polizeirevier Schwenningen Tel. 07729/85000 zu wenden.

