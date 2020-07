Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Talheim - Öfingen) Verkehrsunfall im Gegenverkehr mit Verkehrsunfallflucht (31.07.2020)

Talheim (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht, der sich am heutigen Freitagvormittag gegen 08.15 Uhr auf der Kreisstraße 5919 zwischen Talheim und Öfingen ereignete.

Der 57 Jahre alte Lenker eines BMW befuhr die Kreisstraße 5919 aus Richtung Talheim in Fahrtrichtung Öfingen. Etwa 300 Meter nach dem Ortsausgang von Talheim kam ihm aus Richtung Öfingen der Lenker eines weiß lackierten Volkswagen Caddy entgegen. Der entgegenkommende Fahrzeugführer geriet auf den Fahrstreifen des BMW, weshalb es in der weiteren Folge zu einer seitlichen Kollision der beiden Pkw kam. Der BMW des 57-Jährigen wurde bei dem Zusammenstoß an der hinteren linken Seite getroffen, weshalb der BMW ins Schleudern geriet. Der Lenker des BMW verlor die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und dort im Straßengraben zum Stillstand.

Der Lenker des VW Caddy kam an der Unfallstelle seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach und setzte seine Fahrt in Richtung Talheim fort, ohne sich um die Regulierung des verursachten Schadens zu kümmern.

Der Geschädigte konnte erkennen, dass der VW Caddy durch eine männliche Person gelenkt wurde. Das Verursacherfahrzeug müsste an der linken Fahrzeugseite Beschädigungen aufweisen.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, zum Unfallverursacher oder zum beschriebenen VW Caddy geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu melden.

