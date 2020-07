Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte (20.07.2020)

Tuttlingen (ots)

Das aggressive Auftreten eines 47 Jahre alten Betrunkenen in der Zentralen Notaufnahme des Klinikums Landkreis Tuttlingen führte am Montagabend gegen 20.30 Uhr zur Verständigung der Polizei.

Das Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Tuttlingen im Klinikum vermochte das nicht angemessene Verhalten des vermeintlichen Patienten nicht zu bessern. Der 47-Jährige wurde verbal und durch obszöne Gesten ausfällig und ging schließlich drohend auf beide Polizeibeamte zu. Als die Polizeibeamten zur Unterbindung weiterer Ausschreitungen des Tatverdächtigen polizeilichen Zwang anwandten, versetzte der störende Aggressor einem der beiden eingesetzten Polizeibeamten einen Stoß mit dem Knie ins Gesicht, wodurch der Polizeibeamte verletzt wurde. Der Beamte musste später die weitere Ausübung seines Dienstes abbrechen.

Der Tatverdächtige wurde im Klinikum in Gewahrsam genommen, zur Verhinderung weiterer Gewaltdelikte geschlossen und nach Feststellung der Haftfähigkeit durch einen Arzt bis zu seiner Ausnüchterung am frühen Dienstagmorgen in einer Arrestzelle des Polizeireviers Tuttlingen untergebracht. Die Entnahme der durch den Bereitschaftsstaatsanwalt zur Beweissicherung angeordneten Blutprobe durch einen Arzt führte in der Arrestzelle im Polizeidienstgebäude zu weiteren Widerstandhandlungen des Tatverdächtigen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell