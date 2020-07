Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auf stehendes Auto gefahren (09.07.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit fuhr am Donnerstag gegen 17.45 Uhr in der Straße "Am Krebsgraben/Neuwiesenweg" ein 20-jähriger Volvo-Fahrer auf einen an der Ampel stehenden Fiat. Beide Verkehrsteilnehmer blieben unverletzt, an den Fahrzeugen entstand jedoch ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.

