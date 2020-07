Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunken Unfall verursacht (09.07.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Rund 17.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 20.30 Uhr in der Straße "Hintere Wiesen" ereignet hat. Eine 66-jährige VW-Fahrerin befuhr die Straße in Richtung Neuffenstraße. Im Bereich der Hausnummer 10 kam sie vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in eine Leitplanke. Beim Zurücksetzen stieß sie zudem gegen einen geparkten VW Passat. Beide Airbags lösten aus und das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei der Fahrerin fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,5 Promille, weshalb ein Arzt beim Polizeirevier Schwenningen eine Blutprobe entnahm. Die Beamten nahmen den Führerschein der 66-Jährigen in Verwahrung und belehrten sie darüber, bis zur Entscheidung der Staatsanwaltschaft keine führerscheinpflichtigen Fahrzeuge mehr fahren zu dürfen.

