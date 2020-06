Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lottstetten

Landkreis Waldshut-Tiengen) Radlader entwendet (24.06.2020)

Lottstetten (ots)

Vom Gelände einer Firma in Lottstetten (Landkreis WT) wurde am Mittwochmorgen ein Radlader im Wert von 60.000 Euro gestohlen. Im Rahmen einer Fahndung konnte das Fahrzeug am Mittwochnachmittag im Bereich Epfenhofen (Schwarzwald-Baar-Kreis) von Polizeibeamten auf einem Waldweg aufgefunden werden. An dem Radlader war ein Bauwagen angehängt, in dem sich ein schlafender 44-jähriger Mann befand. Er erklärte, dass er sich den Radlader nur ausgeliehen habe, um damit seinen Bauwagen an den Bodensee auf einen Campingplatz zu ziehen. Anschließend habe er das Fahrzeug wieder zur Firma in Lottstetten zurückbringen wollen. Trotz dieser kreativen Erklärung wird sich der 44-Jährige wegen des Diebstahls des Radladers strafrechtlich verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell