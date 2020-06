Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Stockach-Raithaslach) Sachbeschädigung an Gerätehaus (22.06.-23.06.2020)

Stockach-Raithaslach, Lkrs. KN (ots)

Ein unbekannter Täter beschädigte in der Zeit zwischen Montag, 21.00 Uhr, und Dienstag, 12.30 Uhr, das Dach des Gerätehauses Raithaslach der Stadt Stockach. Anschließend betrat er das tiefe Dach und riss Teile der Dachdämmung und Dachplatten ab und zerstörte diese. Der Sachschaden dürfte sich auf rund 5.000 Euro belaufen. Personen, die Verdächtiges in dem Zeitraum in der Straße "Hohe Steig" beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, in Verbindung zu setzen.

