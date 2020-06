Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dingelsdorf

Landkreis Konstanz) Unfallflucht - Zeugen gesucht (03.06.2020)

Konstanz-Dingelsdorf (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch im Zeitraum von 06.45 Uhr bis 13.30 Uhr bei der Vorbeifahrt einen in der Fließhornstraße abgestellten Citroen C1. Ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Aufgrund der Beschädigungen handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug mit hoher Wahrscheinlichkeit um ein Fahrzeug mit größerer Bereifung, eventuell einem Lkw. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Konstanz-Wollmatingen, Tel. 07531/94299-3, in Verbindung zu setzen.

