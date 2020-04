Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen/RW) - Anhänger mit Baugerüst kippt um 28.4.20

Wittershausen (ots)

Im Kreisverkehr in der Vöhringer Straße ist am Dienstagnachmittag ein Traktoranhänger umgekippt. Ein Baugerüst, das sich auf der Ladefläche befand, stürzte auf die dortigen Leitplanken, so dass drei Elemente beschädigt wurden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 500 Euro. Grund für den Unfall war zum einen die Geschwindigkeit, mit der der 62 Jahre alte Schlepperfahrer in den Kreisverkehr einfuhr, zum anderen auch die zu große Menge an Gerüstteilen, die sich auf dem Anhänger befanden. Der Unfallverursacher muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell