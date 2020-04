Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Frauen fühlen sich durch einen fast nackten Mann belästigt - Zeugenaufruf (19.04.2020)

Singen (ots)

Wie eine Zeugin bei der Polizei anzeigte, fuhr bereits am 19. April gegen 21.15 Uhr Uhr ein unbekannter Mann mit nur einer dunklen Sportjacke bekleidet mit seinem Fahrrad auf dem Fußgängerweg zwischen Schützenhaus und Hardschule. Der Unbekannte war an der Zeugin und ihrer Begleitung, die auf einer Parkbank saßen vorbeigefahren. Als der Mann umkehren und wieder an den zwei Frauen vorbeifahren wollte, um sich nochmals zu präsentieren, nahm die Geschädigte ihr Handy zum Filmen in die Hand. Daraufhin kehrte der Radfahrer um und fuhr in Richtung Freiburger Straße davon. Der Mann war nach Angaben der Frauen 185 cm groß und von schlanker, sportlicher Statur. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten geben können, oder selbst von diesem sich belästigt gefühlt haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

