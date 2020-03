Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter bricht in Altersheim ein (29.03.-30.03.2020)

St. Georgen (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Sonntag auf den heutigen Montag gewaltsam in ein Altenheim im August-Springer-Weg ein. Im Inneren wurden mehrere Bürotüren aufgehebelt und aufgefundenes Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Es entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen, Tel. 07724/9495-0, in Verbindung zu setzen.

