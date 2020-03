Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald

Schwarzwald-Baar-Kreis) Pkw kommt von der Fahrbahn ab (23.03.2020)

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Großes Glück hatte ein 20-jähriger VW-Fahrer, der am Montag gegen 23 Uhr in der Martin-Schmitt-Straße vermutlich aus Unachtsamkeit in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und hierbei unverletzt blieb. Der Pkw kippte und blieb auf rechten Fahrzeugseite liegen. Am VW entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

