Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen) Verkehrsunfall mit Sachschaden und Unfallflucht (03.03.2020)

Steißlingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am heutigen Dienstagmorgen gegen 05.15 Uhr beim Steißlinger Gewerbegebiet auf der Industriestraße (Kreisstraße 6164) zwischen Steißlingen und Singen am Hohentwiel auf Höhe der Einmündung der Hardtstraße in die Industriestraße ereignete.

Der Lenker eines unbekannten Kraftfahrzeugs, nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich um einen Audi A3, befuhr die Industriestraße aus Richtung Singen in Richtung Steißlingen und geriet auf Höhe der Einmündung der Eglisbrunnenstraße in die Industriestraße in der dortigen Rechtskurve auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs, wo es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Audi A3 eines 56-jährigen Pkw-Lenkers kam.

Der Lenker des unfallverursachenden Kraftfahrzeugs hielt in dem sich an die Unfallstelle anschließenden Kreisverkehr kurz an und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des verursachten Fremdschadens in Höhe von etwa 12.000 Euro zu kümmern. Die weitere Fahrt des Tatverdächtigen führte diesen auf die Singener Straße (Landesstraße 223) in Richtung Steißlingen.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, zum Unfallverursacher, zu dessen Fahrzeug oder zu einem Reparaturbetrieb geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Steißlingen, Tel. 07738 97014, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell