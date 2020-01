Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Fürstenberg) Auto zerkratzt und Reifen zerstochen 11.01.2020-12.01.2020

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Täter hat zwischen Samstag, 07.00 Uhr, und Sonntag, 01.30 Uhr, in der Berchenstraße einen am Fahrbahnrad abgestellten Honda rundherum zerkratzt und den hinteren linken Reifen zerstochen. Der Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell