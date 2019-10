Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Pressemeldung für den Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

Bad Saulgau - Verkehrsunfallflucht (Zeugensuche)

Bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Freitag, 04.10.2019, in der Zeit von 16:30 Uhr bis 17:15 Uhr einen neben dem Bürgerhaus in Ennetach abgestellten Renault Trafic und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau (Tel. 07581/4820) zu melden.

