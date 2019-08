Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Bodenseekreis

Konstanz (ots)

Unteruhldingen - Wohnungseinbruch

Am Samstag gegen 00:15 Uhr wurde im Waldweg in Unteruhldingen ein Einbruch in eine Kellerwohnung verübt. Die unbekannte Täterschaft hebelte ein Fenster auf und gelangte so in die Wohnung. Aus der Wohnung wurde Modeschmuck, zwei Golduhren sowie mehrere Ringe im Gesamtwert von etwa 1´000 Euro entwendet. Weitere Wertgegenstände in der Wohnung blieben unberührt. Die Inhaberin der Wohnung lag zur Tatzeit im Bett und erwachte als der unbekannte Täter plötzlich im Türrahmen ihres Schlafzimmers stand. Die Geschädigte sprach den Mann an, worauf dieser wortlos und ohne Eile die Wohnung verließ. Eine nähere Beschreibung des männlichen Tatverdächtigen konnte die Geschädigte nicht abgeben.

