Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Badeunfall - 78315 Radolfzell am Bodensee, Badestrand "Alte Konzertmuschel"

Radolfzell (ots)

Am Samstagabend, gegen 18:40 Uhr, kam es in Radolfzell am Bodensee, im Bereich des Badestrandes "Alte Konzertmuschel" zu einem Badeunfall. Ein polnischer Tourist (das Alter ist bisher nicht bekannt) begab sich mit seiner 5-jährigen Tochter auf einer Hängeluftmatratze zum Schwimmen ins Wasser. Ca. 200 Meter vom Land entfernt verlor laut Zeugenaussagen die Luftmatratze Luft und das 5-jährige Kind, das keine Schwimmflügel trug und nicht schwimmen konnte, rutschte ins Wasser. Beim Versuch, die Tochter ans Land zu bringen, geriet der Vater selbst in Schwierigkeiten und ging mehrmals im Wasser unter. Zwei am Ufer anwesende Zeugen schwammen daraufhin beherzt zu dem polnischen Mann und brachten ihn sowie sein Kind ans Ufer. Während die 5-Jährige mit dem Schrecken davonkam, verlor der Vater das Bewusstsein und wurde von einem der Retter reanimiert. Der Mann wurde anschließend von den alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus eingeliefert und in der Intensivstation aufgenommen. Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden.

Neben einem Notarzt und einem Rettungsfahrzeug waren Kräfte der DLRG und das Polizeirevier Radolfzell im Einsatz.

Die Wasserschutzpolizei Reichenau hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

