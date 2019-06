POL-KN: Weitere Meldung aus dem Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

-- Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 12.06.2019

Konstanz

Versuchtes Tötungsdelikt

Wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen 25-jährigen Mann, der im Verdacht steht, am frühen Sonntagmorgen gegen 03.30 Uhr einen 27-Jährigen mit einem Messer in der Schneckenburgstraße attackiert zu haben. Nach den bisherigen Ermittlungen sollen die beiden Männer nach gemeinsamem Alkoholkonsum in Streit geraten sein, in dessen Verlauf der Tatverdächtige mehrmals zugestochen haben soll. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte der 25-Jährige in der Max-Stromeyer-Straße vorläufig festgenommen werden.

Erster Staatsanwalt Andreas Mathy, Tel. 07531/280-2063

Kriminalhauptkommissarin Tatjana Deggelmann, Tel. 07531/995-1014

