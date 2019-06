POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Polizeipräsidium Konstanz

Friedrichshafen

Betrunkene beschäftigen Polizei

Gleich mehrfach ist ein 28-Jähriger am Pfingstmontag in Friedrichshafen aufgefallen, der zusammen mit seinem 27-jährigen Begleiter erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte. Zunächst waren die beiden in der Nacht zum Montag gegen 02.15 Uhr vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem sie sich zuvor im Bereich der Lindauer Straße / Eckenerstraße aufgrund ihrer Alkoholisierung nicht mehr sicher als Fußgänger im Straßenverkehr bewegen konnten. Als die Polizei die Personalien der beiden Männer in der Klinik feststellen wollte, hatten diese bereits das Krankenhaus verlassen, konnten aber noch in der Nähe angetroffen worden. Während sich der 27-Jährige kooperativ verhielt, wurde der 28-Jährige sofort aggressiv und beleidigte die Polizisten. Am späten Abend musste schließlich der 28-Jährige in Gewahrsam genommen werden, da er gegen 21.25 Uhr zusammen mit seinem Begleiter in der Scheffelstraße auf dem Weg in die Innenstadt mit einer vierköpfigen Personengruppe aneinandergeraten war. Bei der Auseinandersetzung sollen die Unbekannten, die der 28-Jährige zuerst beleidigt haben soll, auf ihn eingeschlagen und ihn getreten haben. Da der Angegriffene, der kurze Zeit später von einer Streifenwagenbesatzung in der Charlottenstraße angetroffen werden konnte, nicht gewahrsamsfähig war, wurde er in eine Fachklinik gebracht. Personen, welche die tätliche Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise zu den daran beteiligten Personen geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu wenden.

Friedrichshafen

Graffitis gesprüht

In der Nacht zum Pfingstmontag haben drei unbekannte Personen gegen 00.15 Uhr die Unterseite der Rotach-Brücke in der Eckenerstraße mit verschiedenen Symbolen (Hanfpflanze, Herz, Peace-Zeichen) und mit TAGs besprüht. Als sie dabei von einer Angehörigen eines Sicherheitsdienstes ertappt wurden, flüchtete das Trio in Richtung See-/Achstraße. Bei den Sprayern handelte es sich vermutlich um zwei weibliche Personen und einen jungen Mann. Zumindest zwei trugen dunkle Kapuzenpullover. Etwaige Zeugen, die Hinweise zu dem Trio geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, aufzunehmen.

Friedrichshafen

Radfahrer erfasst

Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitt ein 34-jähriger Radfahrer am Dienstagmorgen gegen 07.25 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Alfred-Colsman-Platz. Ein 29-jähriger Pkw-Lenker hatte die B 31 vom Riedlepark-Tunnel kommend befahren und war in den Kreisverkehr eingefahren, ohne hierbei den Vorrang des bereits im Kreisverkehr befindlichen Radfahrers zu beachten. Bei der Kollision mit dem Pkw stürzte der 34-Jährige auf die Fahrbahn. Er wurde anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Friedrichshafen

Mit Fahrrad gestürzt

Leichte Verletzungen hat sich ein 43-jähriger Radfahrer am Dienstagvormittag gegen 11.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Schwanenweg zugezogen. Der Mann hatte zusammen mit seiner Tochter den Schwanenweg von der B 31 kommend befahren und beim Linksabbiegen in die Schmidstraße mit dem Radlenker das Fahrrad seiner neben ihm fahrenden Tochter touchiert. Er verlor deswegen die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Der 43-Jährige konnte jedoch nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen.

Friedrichshafen

Einbruch in Wohnhaus

Über die zuvor aufgehebelte Terrassentür ist ein unbekannter Täter in der Zeit von Montagnachmittag, 15.30 Uhr, bis Dienstagmorgen, 06.15 Uhr, in ein Wohnhaus in der Straße "Berger Halde" in Ailingen eingedrungen und hat eine Soundbar der Marke "Sonus" entwendet. Der durch den Einbrecher angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Unachtsam ausgefahren

Sachschaden von rund 10.000 Euro ist am Dienstagnachmittag gegen 13.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Teuringer Straße entstanden. Ein 25-jähriger Pkw-Lenker war von einem Grundstück kommend in die Teuringer Straße Richtung Oberteuringen eingefahren, als eine auf der Geradeausspur befindliche Autofahrerin ihm das ermöglichte. Hierbei übersah er jedoch einen auf der Linksabbiegespur befindlichen Pkw-Lenker und stieß mit dessen Daimler-Benz zusammen.

Friedrichshafen

Alkoholisierter Radfahrer

Deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung stellten Beamte des Polizeireviers bei einem 56-jährigen Radfahrer fest, der am Dienstagabend gegen 21 Uhr zu der Dienststelle gefahren war, um dort eine Anzeige zu erstatten. Nach einem Alkoholtest, der über 1,6 Promille ergab, veranlassten die Polizisten bei dem 56-Jährigen im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Der Mann hat sich nun wegen einer Trunkenheitsfahrt zu verantworten.

Kressbronn

Außenspiegel demoliert

Sachschaden von rund 2.000 Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der in der Nacht zum Sonntag gegen 02.20 Uhr an einem im Hofraum des Gebäudes Hauptstraße 1 abgestellten Renault beide Außenspiegel abtrat. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Hauptstraße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Kressbronn

Baumaschinen gestohlen

Von einer am Waldrand zwischen Tunau und Kressbronn gelegenen Baustelle haben unbekannte Täter über das vergangene Pfingstwochenende ein Verdichtungsgerät (Stampfer) der Marke Bomag, Farbe gelb, im Wert von rund 2.500 Euro sowie zwei Winkelschleifer entwendet. Zum Abtransport des Verdichtungsgeräts war aufgrund der Größe und des Gewichts zumindest ein Transporter oder Lkw erforderlich. Personen, die zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen Verdächtiges bei der Baustelle beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der gestohlenen Maschinen geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Langenargen, Tel. 07543/9316-0, zu wenden.

Kressbronn

Körperverletzung

Zu einer handfesten Auseinandersetzung eskalierte ein Streit in der Nacht zum Pfingstmontag gegen 23.20 Uhr auf dem Parkplatz des Festgeländes in der Straße "Im Eichert". Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein unbekannter Mann die 22-jährige Freundin eines 21-jährigen Besuchers in ausfälliger Art und Weise angesprochen, weshalb dieser den Unbekannten zur Rede stellte. Bei dem anschließenden Streit, den die junge Frau schlichten wollte, erhielt diese plötzlich einen Schlag mit einer Flasche, woraufhin sie kurzzeitig das Bewusstsein verlor und vom Rettungsdienst behandelt werden musste. Bei der tätlichen Auseinandersetzung soll auch der Unbekannte verletzt worden sein. Von Zeugen wurde dieser wie folgt beschrieben: Etwa 20 Jahre alt, ca. 190 cm groß, kurz rasierte, schwarze Haare, trug eine blaue Hose, ein weißes Shirt und einen schwarzen Kapuzenpullover. Auf der Stirn zeichnete sich eine deutliche Beule ab. Personen, die den Streit beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 076541/701-0, zu melden.

Kressbronn

Junger Mann schlägt zu

Wegen Körperverletzung hat sich ein 21-Jähriger zu verantworten, der in der Nacht zum Pfingstmontag gegen 02.10 Uhr einen 24-Jährigen zwischen dem Festgelände und dem Parkplatz niedergeschlagen haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Geschädigte zunächst grundlos dem Tatverdächtigen die Schildmütze vom Kopf geschlagen, woraufhin dieser den jungen Mann mit einem Faustschlag niederstreckte. Der 24-Jährige, der kurzzeitig die Besinnung verloren hatte, wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Hergang der Auseinandersetzung zwischen den zwei Männern, die beide deutlich alkoholisiert waren, dauern an.

Tettnang

Auto angefahren

Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt wurde, hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am vergangenen Freitag, zwischen 09.00 und 17.00 Uhr, einen in Höhe des Gebäudes Wilhelmstraße 9 abgestellten BMW angefahren und anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 1.500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt der Polizeiposten Tettnang, Tel. 07542/9371-0, entgegen.

Oberteuringen

Vorfahrt missachtet

Mit einem Sachschaden von rund 5.000 Euro endete ein Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag gegen 14.15 Uhr auf der B 33 bei Oberteuringen. Eine 25-jährige Autofahrerin war von der Adlerstraße kommend in die Bundesstraße eingebogen und hatte hierbei den Vorrang eines 51-jährigen Pkw-Lenkers missachtet, der mit seinem Fiat 500 auf der B 33 von Stadel kommend in Richtung Bitzenhofen fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden keine Personen verletzt.

Markdorf

Versuchter Automatenaufbruch

Gleich mehrmals haben zwei unbekannte Jugendliche am Dienstabend versucht, einen Zigarettenautomaten bei einem Einkaufsmarkt in der Ravensburger Straße aufzubrechen, was ihnen aber nicht gelang. Bereits gegen 17 Uhr machten sich die beiden Unbekannten an dem Automaten zu schaffen, entfernten sich dann aber wieder, um gegen 20.30 Uhr erneut einen Anlauf zu unternehmen, das Geldfach des Zigarettenautomaten gewaltsam zu öffnen. Laut eines Zeugen sollen die Täter etwa 16 Jahre alt sein. Während einer helle Haare hat, sind die Haare seines Komplizen dunkel. Einer der Jugendlichen soll einen dunklen Trainingsanzug getragen haben. Personen, die zu den fraglichen Zeiten Verdächtiges bei dem Einkaufsmarkt beobachtet haben oder Hinweise zu den beiden Jugendlichen geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, aufzunehmen.

Markdorf

Im Kreisverkehr zusammengestoßen

Sachschaden von rund 3.000 Euro ist am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Zeppelin-/Riedheimer Straße entstanden. Der 68-jährige Lenker eines VW Polo war auf der L 207 aus Richtung Kluftern kommend in den Kreisverkehr eingefahren und hatte hierbei den Vorrang einer 22-jährigen Autofahrerin missachtet, die sich mit ihrem Fiat 500 bereits im Kreisverkehr befand. Bei der anschließenden Kollision der beiden Fahrzeuge kamen keine Personen zu Schaden.

Bermatingen

Defibrillator entwendet

Über das Pfingstwochenende hat ein unbekannter Täter die Scheibe eines an der Sporthalle in der Straße "In der Breite" befestigten Kastens eingeschlagen und den darin befindlichen Defibrillator im Wert von über 600 Euro entwendet. Personen, die zwischen Samstag und Montag Verdächtiges bei der Sporthalle beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Defibrillators geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Markdorf, Tel. 097544/9620-0, in Verbindung zu setzen.

Überlingen

Einbruchsversuch

In den vergangenen Tagen hat ein unbekannter Täter versucht, die Terrassentür einer Appartementwohnung in der Rengoldshauser Straße aufzubrechen, was ihm aber nicht gelang. Möglicherweise ist der Unbekannte auch gestört worden und hat deshalb von seinem Vorhaben abgelassen. Personen, denen in den zurückliegenden Tagen Verdächtiges in der Straße aufgefallen ist oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu melden.

Überlingen

Auto durchwühlt

Auf bisher nicht bekannte Weise hat ein unbekannter Täter zwischen Sonntagabend, 22 Uhr, und Montagnachmittag, 13.30 Uhr, einen in Höhe des Gebäudes Rosennobelstraße 6 abgestellten Pkw geöffnet und aus dem Fahrzeuginnern die Zulassungsbescheinigung des Autos sowie eines Bootsanhängers entwendet. Der Fahrzeugschein des Anhängers wurde anschließend zerrissen im Briefkasten des Wohnhauses aufgefunden werden. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu wenden.

Sauter

Tel. 07531-995-1010

