Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte im Zeitraum zwischen Samstag, 19.30 Uhr, und Dienstag, 08.30 Uhr, den Zaun eines Autohauses in der Jahnstraße. Der Fahrzeuglenker befuhr das Gelände der angrenzenden Tankstelle und beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Zaun des Autohauses. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, in Verbindung zu setzen.

Ravensburg

Sachbeschädigung und Diebstahl

Als bei einer Rangelei vier unbekannte Personen am Sonntag gegen 03.00 Uhr die Einfahrtsschranke des Parkhauses Untertor in der Adlerstraße beschädigten, rissen sie diese später komplett aus der Verankerung und entfernten sich damit. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise zu diesen Personen geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, zu informieren.

Ravensburg

Betrugsversuch

Eine 76-jährige Frau erhielt am Dienstag um die Mittagszeit einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters der BW Bank aus Stuttgart, der der Geschädigten mitteilte, sie habe 2014 bei einem Gewinnspiel gewonnen, jedoch noch eine offene Rechnung des Amtsgerichts Stuttgart zu begleichen sei. Die Seniorin durchschaute den Betrugsversuch und legte auf. Informationen zu Betrugsmaschen und Tipps, wie man sich schützen kann, finden sich auf den Internetseiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Horgenzell

Fahrraddiebstahl

Trotz Sicherung entwendete ein unbekannter Täter am Montag zwischen 10.00 Uhr und 15.00 Uhr zwei E-Bikes auf dem Hof des Geschädigten in "Bettenweiler". Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein schwarzes E-Bike der Marke Cannondale und einem schwarzen E-Bike der Marke Hercules. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Fahrräder geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, zu wenden.

Fronreute

Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Durch herabfallende Ladung (Erde/Schutt) eines Baustellen-Lkw wurde am Dienstag gegen 07.30 Uhr auf der K 7962 zwischen Fronhofen und Baienbach die Fahrzeugfront eines entgegenkommenden Mercedes-Benz beschädigt. Der entstandene Sachschaden am Pkw lässt sich auf rund 4.000 Euro beziffern. Nach Angaben des Geschädigten fuhren vor ihm einige Fahrzeuge, eventuell wurden auch diese durch herabfallendes Material beschädigt. Personen, die Hinweise zu dem Lkw geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Altshausen, Tel. 07584/9217-0, in Verbindung zu setzen.

Weingarten

Reifen zerstochen

Ein unbekannter Täter stach im Zeitraum von Montag, 17.00 Uhr, bis Dienstag, 07.00 Uhr, mehrfach in den rechten Vorderreifen eines in der Kolpingstraße am Straßenrand abgestellten Pkw. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, zu informieren.

B 30 / Weingarten

Verkehrsunfall

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam am Mittwoch gegen 07.00 Uhr ein 26-jähriger Renault-Lenker auf der B 30 in der Ausfahrt Weingarten-Nord nach links von der nassen Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Leitplanke. Leicht verletzt wurde er vom Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Renault, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden. Die Leitplanke wurde auf eine Länge von rund 12 Metern beschädigt.

Kißlegg

Sachbeschädigung

Vermutlich mit einer Schusswaffe beschossen unbekannte Täter im Zeitraum von Samstag, 18.30 Uhr, bis Dienstag, 08.30 Uhr, eine Schiebetür eines Getränkemarkts im Erlenweg. In der Scheibe konnten kreisrunde Einschüsse mit einem Durchmesser von fünf bis sechs Millimeter festgestellt werden. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Vogt, Tel. 07529/97156-0, zu wenden.

Leutkirch

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Als Beamte des Polizeireviers Leutkirch am Dienstag gegen 22.30 Uhr auf der B 465 einen Autofahrer kontrollieren wollten, gab dieser Gas und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. In Haid hielt der 21-jährige Fahrer dann doch an. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der junge Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss er sich nun verantworten.

Wangen

Radfahrer gestürzt

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Dienstag gegen 12.30 Uhr ein 70-jähriger Radfahrer in der Leutkircher Straße schwer verletzt. Der Senior befuhr den Rad-und Fußweg in Richtung Guggerberg. Auf der abschüssigen und leicht nach links abknickenden Fahrbahn kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts ab, kollidierte mit einem im Grünstreifen befindlichen Holzpfosten sowie einer Warnbake und stürzte daraufhin auf den asphaltierten Radweg. Der ohne Fahrradhelm fahrende Mann wurde am Kopf schwer verletzt und musste nach einer ambulanten Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Kratzer

07531/995-1016

