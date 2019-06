Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Einbruch und Sachbeschädigung

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die am vergangenen Wochenende in der Hohenzollernstraße begangen wurde. Ein unbekannter Täter warf einen Stein mehrmals gegen eine Fensterscheibe der Ludwig-Erhard-Schule, wodurch das Sicherheitsglas splitterte. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf rund 5.000 Euro belaufen. Möglicherweise der gleiche Täter hat auch an einem leerstehenden Gebäude in derselben Straße mehrere Fensterscheiben eingeworfen und im Innern des Hauses eine Deckenleuchte heruntergerissen, wodurch ein Gesamtsachschaden von rund 1.500 Euro entstand. In beiden Fällen werden Personen, die zwischen Freitag- und Montagnachmittag Verdächtiges bei der Schule bzw. bei dem leerstehenden Gebäude beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich an das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu wenden.

Bad Saulgau

E-Bike entwendet

Auf ein E-Bike hatte es ein unbekannter Täter abgesehen, der am Dienstabend zwischen 16.00 und 16.30 Uhr bei den Fahrradständern eines neuen Einkaufmarkts in der Platzstraße ein E-Mountainbike der Marke Bulls , Typ EVO 3, im Wert von rund 3.300 Euro entwendete. Personen, die im fraglichen Zeitraum den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen E-Bikes geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, aufzunehmen.

Göggingen

Betrunkener Autofahrer

Über 1,74 Promille ergab der Atemalkoholtest eines 37-jährigen Autofahrers, der am Dienstagnachmittag gegen 16.10 Uhr von Beamten des Polizeipostens Pfullendorf bei Göggingen überprüft wurde. Verkehrsteilnehmern war zuvor auf der L 456 und der K 8239 die unsichere Fahrweise des Pkw-Lenkers aufgefallen. Die Polizisten veranlassten bei dem alkoholisierten Autofahrer im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe und beschlagnahmten seinen Führerschein.

