POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz

Lkw streift Vordach

Über 5.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls am Montagmorgen gegen 07.15 Uhr in der Wessenbergstraße. Ein 46-jähriger Mann wollte mit seinem Lkw in der Straße Ware anliefern, als er mit dem Kofferaufbau seines Fahrzeuges das Vordach eines Anwesens streifte und beschädigte. Hierbei riss er die komplette rechte Seite des Kofferaufbaus auf. Wie hoch der Sachschaden am Vordach ist, konnte bislang nicht beziffert werden.

Konstanz

Lkw-Fahrer beschädigt Markise

Ein 22-jähriger Mann schätzte am Montagmorgen gegen 10.30 Uhr die Höhe seines Sprinters falsch ein und kollidierte dadurch beim Linksabbiegen mit der Markise eines Modegeschäftes in der Rosgartenstraße. Sowohl an der Markise als auch am Fahrzeug entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Konstanz

Vorfahrt missachtet

Sachschaden von rund 30.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend gegen 18.15 Uhr in der Straße "Obere Laube" ereignet hat. Ein 62-jähriger Pkw-Lenker befuhr zunächst die "Obere Laube" und anschließend die Wendemöglichkeit über den Mittelstreifen, da er zurück in Richtung "Untere Laube" fahren wollte. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden, bevorrechtigten 22-jährigen Autofahrer und prallte gegen dessen Fahrzeug. Gegenüber der Polizei räumte der 62-jährige Mann sein Fehlverhalten ein, gab jedoch an, dass sein Unfallgegner mit hoher Geschwindigkeit sehr plötzlich auf die linke Fahrspur gewechselt habe. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

Singen

Verkehrskontrolle

Im Rahmen von Verkehrsüberwachungsmaßnahmen mit Schwerpunkt Gurtpflicht stellten Beamte des Polizeireviers Singen am Montagmorgen in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 12.45 Uhr im Stadtgebiet insgesamt 21 Verstöße gegen die Anschnallpflicht fest. Weiterhin gelangt ein Verkehrsteilnehmer wegen unerlaubter Benutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt zur Anzeige.

Stockach - Wahlwies

Autofahrer übersieht Radfahrerin

Schwere Verletzungen erlitt eine 50-jährige Radfahrerin am Montag gegen 12.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Wahlwies und Espasingen. Der 44-jährige Lenker eines VW-Busses befuhr den Verbindungsweg in Richtung Wahlwies und missachtete an der Kreuzung "Aachgrund" die Vorfahrt der von rechts kommenden Rennradfahrerin. Der Autofahrer konnte durch eine Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern und kollidierte mit der Frau. Bei dem Aufprall und dem anschließenden Sturz zog sich die Radfahrerin schwere Verletzungen zu, weshalb sie vom Rettungsdienst zur weiteren ärztlichen Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von über 5.000 Euro.

