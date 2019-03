Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Diebstahl aus Sprinter

In der Zeit von Mittwoch, 27. März 2019, 19.45 Uhr, bis Donnerstag, 28. März 2019, 06.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Sprinter ein, der am Lerchendamm auf einem Parkplatz geparkt war. Aus dem Sprinter wurden diverse Werkzeuge (Hilti) entwendet. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499/9430) entgegen.

Friesoythe - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 28. März 2019 wollte ein 22-jähriger Molberger gegen 06.47 Uhr mit seinem Pkw Daimler von der Thüler Kirchstraße kommend die Thüler Straße überqueren. Hierbei übersah der Molberger einen von links kommenden, bevorrechtigten 32-jährigen Friesoyther, der mit einem Ford Kuga in Richtung Cloppenburg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Pkw, wobei der 32-Jährige leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Ramsloh - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 27. März 2019 kam es in der Zeit von 12.45 Uhr bis 13.00 Uhr auf dem Parkplatz des Netto-Marktes an der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen dort geparkten VW Passat. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498/2111) entgegen.

