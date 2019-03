Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für die Landkreise Cloppenburg und Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Zukunftstag 2019 bei der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Etwa 80 Mädchen und Jungen verbrachten den Zukunftstag am 28. März 2019 bei der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta. In mehreren Gruppen aufgeteilt, erwartete die Kinder und Jugendlichen ein vielfältiges Rahmenprogramm, das die vielen Facetten des Polizeiberufs verdeutlichen sollte und sicherlich Eindruck bei den jungen Gästen hinterließ. So besichtigten sie die Wachen der verschiedensten Dienststellen und konnten hier live den Dienstbetrieb miterleben. Auch die Führungs- und Einsatzmittel konnte sich der "junge Nachwuchs" aus nächster Nähe ansehen. Dabei waren die Dienstpistole, Handschellen und das Reizgas der Kollegen natürlich besonders interessant. Im Funkstreifenwagen oder auch auf dem Polizeimotorrad konnten die Kinder und Jugendlichen Platz nehmen, bevor die Vorführung der Diensthundeführergruppe anstand. Anschließend standen Geschwindigkeitsmessungen auf dem Programm. Hier konnten die Kinder und Jugendlichen selber die Laserpistole bedienen und sehen wie schnell die Bürgerinnen und Bürger in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta unterwegs waren. Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden an diesem Tag allerdings nicht festgestellt. Darüber hinaus wurden den Kindern und Jugendlichen die Einstellungsvoraussetzungen bei der Polizei erläutert. Das Fazit der Kinder und Jugendlichen war deutlich - fast alle konnten sich danach eine Bewerbung als Polizeibeamter/-beamtin vorstellen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell