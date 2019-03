Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Versuchter Einbruch in Garage

In der Nacht von Dienstag, 26. März 2019, 21.30 Uhr, bis Mittwoch, 27. März 2019, 13.00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in eine Garage am Schillmühlenkamp einzubrechen. Zum Eindringen in die Garage kam es jedoch nicht. Es blieb bei einem Versuch. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445/351) entgegen.

Lohne - Versuchter Wohnungseinbruch

In der Zeit vom 21. März 2019, 12.00 Uhr, bis zum 27. März 2019, 14.00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Evers Berg einzubrechen. Es blieb allerdings bei einem Versuch. Zum Eindringen in die Wohnung kam es nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Damme - 10.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Am 27. März 2019 wollte ein 29-jähriger Dammer gegen 10.00 Uhr mit seinem VW Passat von der Robert-Bosch-Straße im Bereich einer Grundstückseinfahrt wenden und übersah hierbei die kreuzende 46-Jährige aus Stemwede, die mit einem Opel Vectra auf der Robert-Bosch-Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Goldenstedt - Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht

Am 27. März 2019 wollte ein 54-jähriger Goldenstedter gegen 17.55 Uhr mit seinem Ford vom Mittelweg nach rechts auf die Langfördener Straße in Richtung Goldenstedt abbiegen. Hierbei stieß er mit seinem Pkw gegen der entgegenkommenden 24-jährigen Vechtaerin zusammen, die mit ihrem VW Polo die Langfördener Straße in Richtung Holtrup befuhr. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 54-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,53 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 27. März 2019 kam es in der Zeit von 07.40 Uhr bis 15.30 Uhr auf einem Parkplatz, Zum Hansa-Center, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den dort geparkten Pkw VW Golf Variant einer 50-Jährigen aus Münster. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494/1536) entgegen.

Steinfeld - Vier Verletzte und etwa 20.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Am 27. März 2019 wollte ein 33-Jähriger aus Ganderkesee gegen 18.56 Uhr mit seinem VW T-Roc an der Dammer Straße nach links abbiegen und musste hierzu verkehrsbedingt warten. Ein 84-jähriger Osnabrücker erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem VW Tiguan auf den wartenden 33-Jährigen auf. Die beiden Fahrzeugführer sowie die 86-jährige Mitfahrer den 84-Jährigen, ebenfalls aus Osnabrück und auch die 31-jährige Lohnerin, Mitfahrerin des 33-Jährigen, wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

