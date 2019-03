POL-CLP: Pressemitteilung des PK Friesoythe vom 27.03.2019

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Verkehrsunfallflucht

Am 26.03.2019, gegen 09:45 Uhr, kam es auf der Dorfstraße, Höhe Einmündung Hausnummer 21, in Harkebrügge, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der flüchtige Lkw befuhr die Dorfstraße in Fahrtrichtung Barßel, gelangte hierbei etwas nach rechts und streifte hier einen Außenspiegel eines auf dem Parkstreifen abgestellten Pkw Mitsubishi. Der Außenspiegel ist vom Mitsubishi abgebrochen. Anschließend setzte der Lkw seine Fahrt fort, ohne die erforderlichen Angaben zu hinterlassen und sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen zu diesem Unfall werden gebeten sich bei der Polizei in Friesoythe unter 04491/93160 zu melden.

