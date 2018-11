POL-LB: Sachbeschädigung in Markgröningen, Verkehrsunfall in Hemmingen und Schwieberdingen (2)

Ludwigsburg (ots) - Markgröningen, Unterriexingen: Sachbeschädigung

Einen Sachschaden von mindestens 2.000 Euro richtete ein Vandale in der Nacht zum Sonntag in der Hauptstraße an. Der Täter warf vermutlich mit einem Knochenstein die Fensterscheibe der Eingangstür eines Lokals ein und beschädigte auch die Zugangstür zum Gebäude. Möglicherweise demolierte der Täter auch einen unweit geparkten Renault mit einem Fußtritt am Fahrzeugheck. Der Polizeiposten Markgröningen, Tel. 07145/9327-0, bittet Zeugen um Hinweise.

Hemmingen: Pkw gestreift und geflüchtet

Obwohl er zwischen Samstag 20:00 Uhr und Sonntag 14:00 Uhr in der Allmendstraße einen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro angerichtet hatte, machte ein bislang unbekannter Autofahrer sich aus dem Staub. Der Unfallverursacher streifte vermutlich im Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Audi, lädierte die rechte Seite des Fahrzeugs und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Das Polizeirevier Ditzingen bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter Tel. 07156/4352-0 zu melden.

Schwieberdingen: Parkrempler

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer zwischen Freitag 17:30 Uhr und Samstag 15:00 Uhr eine geparkten Seat. Er entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro zu kümmern. Der Seat war in der Stammheimer Straße abgestellt und wies eine Delle sowie Kratzer an der Stoßstange vorne rechts auf. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz bittet unter Tel. 07042/941-0 um Hinweise.

Schwieberdingen: Auffahrunfall

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Sonntagnachmittag auf der B 10. Ein 25-Jähriger war gegen 16:40 Uhr in einem VW in Richtung Stuttgart unterwegs. Hinter ihm fuhr eine 30-Jährige in einem Seat. An der Einmündung zur Stuttgarter Straße wollte ein Linienbus auf die B 10 auffahren. Um dies zu ermöglichen, bremste der 25-Jährige. Die 30-Jährige konnte vermutlich nicht mehr rechtzeitig anhalten. Obwohl sie noch nach rechts auswich, krachte sie ihrem Vordermann ins Heck. Sie wurde leicht verletzt und kam vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die B 10 etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Weitere 30 Minuten dauerte die Sperrung in Fahrtrichtung Stuttgart an.

