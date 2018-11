POL-LB: Waldenbuch: Unfallflucht; Holzgerlingen: Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots) - Waldenbuch: Unfallflucht

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, sucht Zeugen, die zwischen Freitag 16.00 Uhr und Sonntag 10.00 Uhr einen Unfall in der Goethestraße in Waldenbuch beobachten konnten. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker touchierte einen geparkten Suzuki und machte sich anschließend aus dem Staub. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 2.000 Euro belaufen.

Holzgerlingen: Einbruch in Gaststätte

In der Nacht zum Sonntag brachen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte am "Bahnhofplatz" in Holzgerlingen ein. Indem sie die Eingangstür des Gebäudes aufhebelten, gelangten die Einbrecher zunächst in das Treppenhaus und anschließend in das Lokal. Aus der Gaststätte stahlen sie einen Tresor, in dem sich ein vierstelliger Bargeldbetrag befand, und machten sich dann auf in das Obergeschoss des Hauses. Dort versuchten sie die Tür zum Büro der Gaststätte aufzuhebeln, was ihnen jedoch wohl nicht gelang. Im weiteren Verlauf flüchteten die Unbekannten. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031/41604-0, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell