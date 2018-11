POL-LB: Böblingen: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Ludwigsburg (ots) - Am Samstagvormittag gegen 11:35 Uhr befuhr die 21-jährige Fahrerin eines Seat mit ihrem ebenfalls 21-jährigen Beifahrer die Flugfeld-Allee in Richtung Calwer Straße auf dem rechten der beiden Fahrstreifen. Auf Höhe des "Sensapolis" versuchte die Seat-Fahrerin, ein Fahrzeug, welches sich vor ihr auf dem rechten Fahrstreifen befand, zu überholen. Während sie in der Kurve einen Spurwechsel auf den linken Fahrstreifen durchführte, kam der Seat ins Schleudern, fuhr über den mittig gelegenen Grünstreifen, überschlug sich und kam auf der Gegenfahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Beide Fahrzeuginsassen konnten den Pkw selbständig verlassen. Die Fahrerin des Seat wurde leicht verletzt. Der Beifahrer blieb unverletzt. Der Seat war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Flugfeld-Allee in Richtung Innenstadt zeitweise gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell