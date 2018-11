POL-LB: Brand auf Balkon eines Mehrfamilienhauses in Gäufelden

Ludwigsburg (ots) - Ein Bewohner eines dreistöckigen Mehrfamilienhauses in der Lichtensteinstraße bemerkte kurz vor 22.00 Uhr am Freitagabend ein Feuer auf einem Balkon im Obergeschoß. Durch das schnelle Löschen der Nachbarn gelang es, Schlimmeres zu verhindern. Möglicherweise könnte eine elektrische Wasserpfeife die Ursache sein. Diese war während der Abwesenheit des Wohnungsinhabers an der Außensteckdose eingesteckt, aber nicht in Betrieb. Der Sachschaden beläuft sich auf 2.500 Euro. Die Feuerwehren aus Gäufelden und Herrenberg waren mit drei Fahrzeugen und einer Drehleiter mit insgesamt 27 Einsatzkräften vor Ort. Eine Gefahr für die zehn Bewohner des Gebäudes bestand nicht.

