POL-LB: Einbruch in Einfamilienhaus in Bietigheim-Bissingen

Ludwigsburg (ots) - Nachdem ein Nachbar am frühen Freitagabend gegen 18.50 Uhr auf Geräusche von dem benachbarten Haus in der Schubartstraße aufmerksam wurde und auf der Terrasse nachsah, konnte er einen flüchtenden Einbrecher erkennen. Durch das Nachsehen war der Täter, welcher sich über ein eingeschlagenes Fenster Zugang zu dem Einfamilienhaus verschafft hatte, verschreckt worden und flüchtete ohne Diebesgut. Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen des Polizeireviers Bietigheim nach dem Täter, welcher in Richtung Leintalstraße gerannt war, blieben ohne Erfolg. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro.

