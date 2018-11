POL-LB: Weil der Stadt: Unfall mit erheblichem Schaden

Ludwigsburg (ots) - Ein 22-jähriger Lenker eines VW befuhr am Freitagabend, kurz vor 23.30 Uhr, die Kreisstraße 1014 von Merklingen kommend in Richtung Malmsheim. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet ins Schleudern. Der Fahrer blieb unverletzt. Am nicht mehr fahrberieten Pkw entstand ein Schaden von 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch beim Fahrer festgestellt, bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell